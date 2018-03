Früher rettete er Leben, heute soll er als Wohnraum dienen: Der Hochbunker an der Sattelstraße. Die Projekt Rentenvorsorge GmbH & Co KG aus dem niedersächsischen Langenhagen erstellt in dem Betonbunker aus dem Zweiten Weltkrieg fünf Wohnungen. „Es handelt sich um hochwertigen Wohnraum am Fuße der Weinberge“, ist Projektleiter Gregor Breschke überzeugt, Interessenten zu finden. Bis zum Frühjahr 2015 sollen die Wohnungen fertig gestellt werden.

Bei den schweren Bombenangriffen auf Stuttgart und das Neckartal zum Ende des Zweiten Weltkriegs dienten sie als Schutzmöglichkeiten der Menschen