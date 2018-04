RotenbergOb als Aquarell, in Öl gemalt, mit Bleistift porträtiert, als Radierung, auf Porzellan verewigt oder als Nähbild festgehalten – die Kunstwerke, die der Bürgerverein in seiner diesjährigen Sonderausstellung präsentiert, haben eine Gemeinsamkeit: Alle beschäftigen sich mit dem Stadtbezirk Untertürkheim. 45 Orts-Ansichten, eine faszinierender als die andere: Erinnerungen an den „alten“ Ölhafen und den ehemaligen Bunker am Karl-Benz-Platz in den Gemälden von Adolf Silberberger; die Gartenstadtkirche, der fantastische Blick vom Mönchberg über die Stadtkirche in Richtung Neckartal, den Walter Gutenberger extra für die Ausstellung festgehalten hat; das