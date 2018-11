Was für Gymnasiasten das Abitur ist, bedeutet für Werkrealschüler die Projektprüfung. Mit den schriftlichen Tests in den klassischen Fächern bilden die praktischen Übungen die Abschlussnote. Mit ihren Projekten beweisen sie ihre Berufsreife: Selbstständiges Arbeiten, soziale Kompetenz in der Gruppe, Präsentation der Arbeit und Zeitmanagement sind gefragt, wenn die Teenager in einer Woche einen Modellflieger basteln, ein Gewächshaus bauen oder die 50er-Jahre aufleben lassen.

Kurz nach 13 Uhr an der Luginslandschule: Normalerweise herrscht auf den Gängen und auf dem Schulhof Trubel - für eine