Was als kuriose Idee von Daimler-Managern um den damaligen Werkleiter Volker Stauch begann, hat seit 15 Jahren Tradition: Immer im Juni nehmen sich zwei Handvoll Ehrenamtliche Zeit, um mit zwei Lastwagen nach Südeuropa zu fahren, dort ausgewählte Weine zu erwerben und diese in den Daimler-Werken zu verkaufen. Mit dem Erlös unterstützen die Star-Care-Helfer Kinderprojekte in der Region. Die Truck-Tour führte vergangene Woche nach Spanien.

Stauch macht keinen Hehl daraus, dass bei der alljährlichen Lastwagentour, trotz aller Anstrengungen, der Spaßfaktor eine große Rolle spielt. „Erst recht, wenn man eine tolle Truppe ist, die die