(hh) - Am Pfingstwochenende veranstaltete Helmut Zaiß auf seinem Weinhof am Württemberg ein Wein- Kultur-Erlebnis der ganz besonderen Art. Von Samstag bis Pfingstmontag, immer von 11 bis 23 Uhr, konnten Besucher die edelsten Weine und kulinarischen Köstlichkeiten genießen. Am Sonntag bot der Bürgerverein zusätzlich wein- und naturkundliche Führungen rund um den Mönchsberg an.

Dass es das Felsenfescht nach 30 Jahren nicht mehr gibt, hat sich in den Neckarvororten bereits herumgesprochen. Aber kein Grund zur Sorge, denn Helmut Zaiß hat Neues zu bieten. Erstmals bekam ein privater Weinerzeuger die Erlaubnis auf einer öffentlichen