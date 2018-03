UntertürkheimIm Februar haben die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) elf neue Fahrgastanzeiger an einigen S-Bahn-Stationen installiert. Diese Dynamischen Fahrgastinformationen sollen den Fahrgästen der S-Bahnen und der SSB-Buslinien Auskunft geben, wie viel Zeit ihnen zum Wechsel auf das andere Verkehrsmittel bleibt. Sie geben die Abfahrten der nächsten Busse und S-Bahnen an – und zwar in Echtzeit, also auch, wenn eine S-Bahn oder ein Bus eine Verspätung eingefahren hat. Die DFI-Light-Anzeiger umfassen vier Zeilen, wobei die beiden oberen die Busse und die beiden unteren die S-Bahnen anzeigen, die als Nächste von der Haltestelle abfahren.