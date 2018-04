WangenD as große Plakat an einer Laterne in der Ulmer Straße erregt Aufmerksamkeit. Darauf werden Hundebesitzer aufgefordert, wachsam zu sein. Denn: „In dieser Gegend wurden vermutlich Giftköder ausgelegt“, warnen unbekannte Halter, deren Familienhund dadurch „heimtückisch und qualvoll getötet“ wurde. In tiefer Trauer richten sie deutliche Worte auch an den vermeintlichen Täter: „Giftköder auszulegen, um Hunde grausam zu töten und damit auch Kinder zu gefährden, ist mit nichts zu rechtfertigen.“ Wie lange das Plakat dort schon hängt, ist unklar. Der Stuttgarter Polizei ist der Fall nicht bekannt, eine Anzeige liege jedenfalls