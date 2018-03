Von Elke Hauptmann

Natürlich verfolge er noch immer, was im Stuttgarter Gemeinderat passiert, sagt Manfred Kanzleiter freundlich, aber bestimmt. „Das lässt man nicht bleiben, nur weil man nicht mehr aktiv dabei ist.“ Immerhin hat die Kommunalpolitik lange Zeit sein Leben geprägt: Der gebürtige Ulmer, der durch sein Studium in Stuttgart „hängen blieb“, ist 1972 in die SPD eingetreten. Der Vermessungsingenieur fing 1974 bei der Stadtverwaltung an, war von 1975 bis 1982 als Vorsitzender des Gesamtpersonalrates tätig, anschließend als Verdi-Gewerkschaftssekretär. Ganze 27 Jahre lang (1984 bis 1991 und 1994 bis 2014) gehörte er dem Stadtparlament an,