Von Mathias Kuhn



Im Vorfeld der Umgestaltung des Hedelfinger Platzes und der Otto-Hirsch-Brücken haben die Stuttgarter Straßenbahnen den Bereich bereits geräumt. Seit Wochenende halten die Busse nicht mehr vor der einstigen Wendeschleife beziehungsweise auf der gegenüber liegenden Seite vor der Katholischen Kirche. "In Abstimmung mit den städtischen Ämtern mussten wir die Haltestellen einige Meter in Richtung Rohrackerstraße verlegen", erklärt SSB-Sprecher Hans-Joachim Knupfer. Spezielle Anschläge an den bisherigen Haltestellen sollen die Fahrgäste über die neuen Standorte informieren. Dennoch sorgen die