Eigentlich gibt es in Stuttgart genügend Stellflächen für Autos. Am Straßenrand oder auf Parkplätzen dauerhaft abgestellte, oftmals fahruntüchtige Autos sowie Lkw-Anhänger und Wohnwagen vermindern die Zahl jedoch. Am Wangener Friedhof waren mehrere Monate lang zwei Parkplätze durch „Schrottautos“ belegt. „Wir kontrollieren zwar regelmäßig, aber es ist ein mühsamer Einsatz“, sagt Joachim Elser von der Straßenverkehrsbehörde der Stadt.

