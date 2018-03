HedelfingenEs ist ein Dauerbrenner für Hedelfingen: Seit sieben Jahren fordern die Verantwortlichen des Waldheimvereins und die Eltern der dort in die Kita gehenden Kinder etwas gegen die Raserei an der Auf- und Abfahrt nach Lederberg zu unternehmen. Ihr Vorschlag würde auch nicht viel Geld kosten. „Wir beantragen die Versetzung der Ortsschildtafel im Bereich des Waldheims an die Ortsgrenze“, schreibt Paul Wurm in einem Brief an das Amt für öffentliche Ordnung. Aus Sicht des Waldheimvorsitzenden wäre dieser Schritt nicht nur kostengünstig, sondern wäre unabdingbar. „Die Zeichen sind ohne Rücksicht auf Gemeindegrenzen und Straßenbaulast in der Regel