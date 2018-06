Der in Obertürkheim gestohlene Autokran im Wert von rund 200 000 Euro ist gut drei Monate nach der Tat jetzt in Ägypten überraschend wieder aufgetaucht. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte ein Zeuge den 48 Tonnen schweren Kran in der vergangenen Woche im Hafen von Alexandria entdeckt und den Ermittlern einen Hinweis gegeben. Über den Zustand des Fahrzeugs wurden keine Angaben gemacht.

Der Diebstahl des Mobilkrans vom Gelände der Firma Hermann Paule an der Augsburger Straße hatte Mitte März bundesweit für Aufsehen gesorgt und eine europaweite Fahndung ausgelöst. Vermutlich sei der Kran auf dem Seeweg nach Ägypten gekommen, sagte ein Sprecher der