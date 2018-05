(mk) - Was lange währte, wurde noch vor der Winterzeit endlich gut: Der nördliche Bereich der Straße Am Bergwald ist zu einem verkehrsberuhigten Bereich umgestaltet worden. Drei neue Beete, auf denen noch Bäume gepflanzt werden, sollen Autofahrer ausbremsen.

Vor acht Jahren entstand am nördlichen Teil der Straße Am Bergwald ein kleines Wohngebiet. Lange blieb die Straße noch im veralteten Zustand. Ein Grund: Hedelfingens Bezirksbeirat hatte angeregt, den Abschnitt, in den viele junge Familien mit Kindern gezogen sind, zu einem verkehrsberuhigten Bereich auszubauen. Schließlich dient die Straße auch Familien als Weg zu den