UhlbachAls Schandfleck empfinden viele Uhlbacher derzeit den Urbanbrunnen, sagte Matthias Föll (CDU) auf der letzten Sitzung des Bezirksbeirats Obertürkheim/Uhlbach. In der Tat wirkt der Brunnen, der gegenüber der Andreaskirche steht, derzeit nicht gerade wie das Schmuckstück des Wengerterorts. An vielen Stellen ist der Sandstein abgeplatzt und es sind unschöne Löcher und Risse am Mauerwerk entstanden. Darauf wies auch Stadtrat Fritz Currle (CDU) hin. Der Brunnen sei 2014 zwar optisch wunderbar restauriert worden, aber angesichts des jetzigen Zustands könne man nur von ‚Murks’ sprechen, sagte Currle. Das marode Mauerwerk bröckelt.

