UntertürkheimNur noch die Mauern des einstigen Kinogebäudes an der Ecke Oberstdorfer-/Stubaier Straße erinnern seit Mitte vergangener Woche an vergangene Zeiten. Anfang Dezember haben die Bauarbeiter mit dem Abriss des markanten Eck-Gebäudes begonnen. Zwischen Weihnachten und Neujahr ruhten dann verständlicherweise die Arbeiten. Die beiden Straßen rund ums Gebäude waren abgeschrankt, Parkplätze entfallen auch jetzt noch. Am 3. Januar half dann der Sturm „Burglind“ unaufgefordert den Handwerkern. Seine Böen fegten Teile des Daches auf den Gehweg und die Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Untertürkheim musste das herunter gewehte Material einsammeln