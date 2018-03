(red) - Von Morgen bis Samstag, 9. September, wird in Rohracker die Tiefenbachstraße zwischen der Einmündung des Luikenwegs und der Hausnummer 10 wegen der Straßensanierung komplett gesperrt. Im Zuge dessen wird die Bushaltestelle „Luikenweg“ in Richtung Uhlbach barrierefrei ausgebaut. Um den Ausbau zu ermöglichen, wird die Haltestelle um circa 70 Meter in Richtung Ortskern auf Höhe des Gebäudes Hausnummer 25 verlegt.

Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über den Luikenweg und die Rohrackerstraße ist für die langen Linienbusse der Stuttgarter Straßenbahnen AG nicht geeignet. Deshalb wird die Linie 62 in zwei Abschnitte unterteilt.