(mk) - Der Masterplan geht in die letzten Runden, doch ein entscheidender Baustein ist laut Bezirksbeirat noch nicht ausreichend bearbeitet: das Verkehrskonzept. Immer wieder seien offene Fragen wie der Lieferverkehr im Ortskern, der tägliche Stau in der Mettinger- und Großglocknerstraße, aber auch die fehlende Abstimmung der An- und Abfahrtszeiten von Bussen, U- und S-Bahnen vertagt worden. Nun fordern die Bezirksbeiräte ein „umfassendes Konzept“.

Ob in den Bezirksbeiratssitzungen, bei den Masterplan-Debatten im Forum „Stadtteil konkret“ oder bei der Planbar-Bürgerbeteiligung „Zukunft Untertürkheim“ - die Frage, wie man den