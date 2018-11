Untertürkheim Auf Anregung des Bürgervereins Untertürkheim wird das Gebäude Strümpfelbacher Straße 38 nach Julius Lusser benannt. Mit der Namensgebung, der der Bezirksbeirat in seiner jüngsten Sitzung zustimmte, wird der frühere Ortsbaumeister an einem von ihm stammenden Gebäude gewürdigt. Der Namenszug soll im nächsten Jahr angebracht werden.

Klaus Enslin, der erste Vorsitzende des Bürgervereins, ist damit sehr zufrieden – seine ursprüngliche Idee, den Untertürkheimer Kelterplatz nach Julius Lusser zu benennen, scheiterte am bürokratischen Aufwand. Dem Gebäude in der Strümpfelbacher Straße, in dem der Kulturhausverein, der Kindertreff, der