Innerhalb von nur einer Woche berichtete die Bundespolizeiinspektion Stuttgart von zwei Unfällen, an denen Zug und Mensch beteiligt waren. Bei einem der beiden Unfälle wurde ein 17 Jahre alter Jugendlicher in der Nähe von Esslingen von einem Zug erfasst und starb. Er war über die Gleise gelaufen. Immer wieder bringen sich Menschen für eine vermeintliche Abkürzung in Lebensgefahr. In der vergangenen Woche verunglückte in der Nähe von Esslingen ein junger Mann zwischen den Bahngleisen. Gemeinsam mit seiner jüngeren Cousine hatte der 17-Jährige die Abkürzung über die Bahngleise genommen. Die