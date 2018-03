(mk) - Die Straße am Viehwasen stand am Weltkindertag im September im Mittelpunkt. In Fotos wiesen die Mitglieder des Freundeskreises Flüchtlinge auf die Gefahrensituationen hin: In der breiten Viehwasenstraße wird gerast, die Einbahnstraßenregelung oft missachtet. Die Straße soll nun in die Liste schutzbedürftiger Einrichtungen aufgenommen werden. Tempo 30 wäre dann dort vorgeschrieben.

Die Straße „Viehwasen“ ist eigentlich nur eine Zubringerstraße zu den Betrieben und Einrichtungen in dem Gewerbegebiet im Wangener Norden. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle in der Inselstraße zweigt sie ab. Ein Einbahnstraßenschild weist die