Die Tannenbaumaktion der evangelischen Jugend in Uhlbach hat Tradition. Jedes Jahr am Samstag nach Dreikönig gehen die Konfirmanden von Tür zu Tür und tragen die Bäume an den Straßenrand. Anschließend werden diese auf einen Lastwagen so wie einen Traktor mit Anhänger aufgeladen und zu den zentralen Sammelstellen transportiert. „Es ist sehr angenehm, wenn man den Baum nur vor die Haustür stellen muss“, findet Cathrin Fahrland. „Dann kommen die fleißigen Heinzelmännchen und holen den Baum ab.“ Die Uhlbacherin steckte deshalb gerne etwas in die Sammelbüchse der Konfirmanden. Auch viele andere Anwohner spendeten für den guten Zweck - selbst wenn sie gar