(mk) - Die Vision einer surfbaren Neckarwelle in Untertürkheim nimmt Gestalt an. Unterstützer dieser Ideen haben den Verein Neckarwelle gegründet. Der Gemeinderat entscheidet zudem in den kommenden Wochen über die Finanzierung einer Machbarkeitsstudie.

Anfang des Jahres tauchte die Idee einer „stehenden Welle“ auf dem Neckar auf. Wie im Münchner Eiskanal oder in anderen an einem Fluss gelegenen Städten wollen die Surffans aus unserer Region auch eine Möglichkeit haben, an der sie ihre Leidenschaft betreiben und das Interesse für die Sportart bei den Passanten wecken können. Nach der Standortsuche fiel die Wahl auf den Kanal