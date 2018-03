Stundenlanges Proben für eine „Nacht in Venedig“

G Untertürkheim: In nur neun Wochen übte die Chorgemeinschaft die Strauß-Operette ein

(mk) - Zu ihrem 125-jährigen Bestehen führte die Chorgemeinschaft Untertürkheim am Wochenende die Strauß-Operette „Eine Nacht in Venedig“ auf - ein ehrgeiziges Projekt, für das der Chor nur neun Wochen Probezeit hatte. Probe für Probe näherten sich die Sängerinnen und Sänger dem großen Tag: der Premiere mit Solisten und Orchester am vergangenen Samstag.