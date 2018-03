(mk) - Am Freitag, 30. April, um 15.30 Uhr verlegt die Stolperstein-Initiative einen Gedenkstein für die in Hedelfingen geborene Maria Bluthard. Sie wurde am 30. Mai 1940 von den Nazis in der Tötungsanstalt Grafeneck ermordet.

„Sie lebten unter uns und waren dann plötzlich nicht mehr da“, lautet das Motto, mit dem die Stolperstein-Initiative auf Mitbürgerinnen und Mitbürger aufmerksam machen will, die während der Nazi-Diktatur von NS-Verbrechern umgebracht wurden. Schwerpunktmäßig geht es am Freitag, 30. April, um die Massenmorde an Euthanasieopfern. Vor 70 Jahren wurden behinderte und kranke Menschen in die Anstalt Grafeneck