(ale) - „Es wäre schön, wenn diese Maßnahme in Angriff genommen würde“, betont Obertürkheims Bezirksvorsteher Peter Beier. Gemeint ist der letzte Bauabschnitt der Umgestaltung des Uhlbacher Platzes. Denn in den ursprünglichen Planungen war auch der Kreuzungsbereich der Asang- und der Luise-Benger-Straße sowie der Vorplatz der evangelischen Andreaskirche enthalten. Doch seit Jahren liegen die Pläne auf Eis, da die nötigen Finanzmittel fehlen. Auch im aktuellen städtischen Doppelhaushalt ist der dritte Bauabschnitt am Uhlbacher Platz wieder nicht enthalten. Obwohl dieser auf der Wunschliste des Bezirksbeirats Obertürkheim war. Vor allem