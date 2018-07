(red) - Wer an Schubert und die Winterreise denkt, denkt vermutlich zuerst an Dietrich Fischer-Dieskaus Bariton und weniger an einen Sopran und schon gar nicht an ein Akkordeon. Das Untertürkheimer Liedduo Renate Brosch und Karl-Friedrich Schäfer hat dieses Experiment trotzdem gewagt: Ihre Winterreise in der Fassung für Klavier, Akkordeon und Sopran wurde in der Stadtkirche begeistert aufgenommen. Veranstalter waren der Kulturtreff Untertürkheim und die Reihe „Musik unter der Grieshaber-Wand“.

Sechs der insgesamt 24 Lieder des Zyklus’ hatten Karl-Friedrich Schäfer und Renate Brosch ausgewählt und für Akkordeon arrangiert. Sechs