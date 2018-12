Stella-Roller bleiben außen vor

Die Stadtwerke wollen ihre Flotte nicht auf die Oberen Neckarvororte ausweiten

Se it August 2016 kann man sich in elf Stuttgarter Stadtbezirken Elektroroller ausleihen – in den Oberen Neckarvororten allerdings sind die himmelblauen Stella-Flitzer der Stadtwerke Stuttgart (SWS) außen vor. Und das wird auch in Zukunft der Fall sein.