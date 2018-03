Nicht mehr der 23. Oktober, sondern der 10. Februar könnte ab sofort der neue Geburtstag für Mario sein. An diesem Tag erhielt der 14-jährige Untertürkheimer, der im Juni vergangenen Jahres an Blutkrebs erkrankte, die lebensnotwendige Knochenmarkspende an der Uniklinik in Tübingen. Ein Glücksfall. Denn erst der zweite Stammzellenspender aus der Schweiz machte die Operation möglich, der erste genetische Zwilling aus den USA hatte kurzfristig abgesagt.

„Es war ein Auf und Ab der Gefühle, zwischenzeitlich der reinste Horror“, beschreibt Liliana Loureiro, die große Schwester von Mario, die