Was das Wetter betrifft, war der September dreigeteilt. „In den ersten acht Tagen spätsommerlich heiß, danach viel zu nass und das letzte Drittel stand wieder unter Hochdruckeinfluss“, sagt Klaus Riedl vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. Mit 85,2 Liter Niederschlag belegt der vergangene Monat Platz zwei unter den regenreichsten Septembern seit 30 Jahren. Die Perspektive ist erfreulich: Nach einer kurzen Störung am Wochenende könnte ab Dienstag ein Goldener Oktober Einzug halten.

So wie der September endete, so hat der Monat auch begonnen: mit angenehmen Temperaturen, viel Sonnenschein