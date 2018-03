UntertürkheimFür die Anwohner in der Nebelhorn- und Augsburger Straße sowie die Passanten rund um den Storchenmarkt ist es ein Dauerärgernis: die Schmuddelecken in der Nebelhornstraße am Aufgang auf den Storchenmarkt. Am unteren Ende ist eine Grünanlage, die vom Obst- und Gartenbauverein und dem Albverein gepflegt wird. Drei Meter oberhalb ist eine gemauerte Sitzecke mit Holzbank, die bislang gerne aufgesucht wurde. „Eigentlich müsste ich einen Baum in der Grünanlage stutzen. Aber seit Wochen liegt dort Müll“, klagt Alois Herb, der sich ehrenamtlich um die Grünanlage kümmert. Auch Anwohner haben sich bei Bezirksvorsteherin Dagmar Wenzel gemeldet.