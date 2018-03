Schlange stehen für einen Waldheimplatz

UNTERTüRKHEIM: Beim Anmeldetermin für das Sommerwaldheim Untertürkheim sind erstmals Restplätze übriggeblieben

Die Plätze für das Untertürkheimer Waldheim sind begehrt - wer einen für sein Kind ergattern will, muss früh dran sein. Schon lange, bevor die alte Gartenstadtkirche in Luginsland am Samstag für die Anmeldeprozedur geöffnet wurde, hatten sich viele Eltern angestellt. Ein Vater campierte gar im Zelt vor dem Gotteshaus.