Hedelfingen - In der Awo-Begegnungsstätte im Bürgerhaus Hedelfingen werden noch Mitspieler gesucht. Immer mittwochnachmittags ab 14.30 Uhr treffen sich in der Hedelfinger Straße 163 Seniorinnen und Senioren zum Spielen, Kaffeetrinken und Schwätzen. Seit vergangener Woche besteht auch eine Gruppe, die Boule oder Boccia auf dem neuen Hof spielt. Neue Mitspielerinnen und Mitspieler sind willkommen. Beim ersten Mal am besten an unter Telefon 310 26 76 anmelden.

Wangen - Am Mittwoch, 28. August, lädt das Generationenzentrum Kornhasen, Jägerhalde 7, zu einem Spielnachmittag ein. Ab 15 Uhr sind Interessierte im