ObertürkheimDer Rückbau der Eisenbahnüberführung im Bereich des Imwegs findet am kommenden Wochenende seine Fortsetzung. Nachdem am vergangenen Wochenende der Bereich die Bauarbeiten an der Überführung im Bereich der S-Bahn durchgeführt wurden, rücken sie nun auf die Seite, auf denen normalerweise die Fernzüge verkehren. Da die Baumaßnahmen voraussichtlich geräuschintensiv sein werden, wurde den betroffenen Anwohnern angeboten, während der Zeit in ein Hotel zu ziehen. Vergangenes Wochenende nahmen sieben Haushalte das Angebot wahr. Diese Woche haben sich bisher vier Haushalte gemeldet.

Durch die Maßnahmen wird es am Samstag, 17. März, und am