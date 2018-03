ObertürkheimDie kommenden Tage und vor allem Nächte könnten im Bereich Augsburger Straße und Imweg unruhiger werden. „Wir werden an diesem und am kommenden Wochenende die Eisenbahnüberführung im Bereich des Imwegs zurückbauen“, sagt ein Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart 21. Diese und auch die Bauarbeiten, die gerade im Bereich des Neckarersatzbaches ausgeführt werden, sind die vorbereitenden Maßnahmen für die Anbindung des künftigen Stuttgart-21-Tunnels Obertürkheim.

Er verbindet den künftigen Hauptbahnhof mit den bestehenden Gleistrassen in Richtung Esslingen/Ulm/München. Vom Zwischenangriff in der Ulmer Straße in Wangen aus wurden in den