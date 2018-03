(red) - Der Obst- und Gartenbauverein Hedelfingen lädt alle interessierten Gartenfreunde am Sonntag, 15. März, um 14.30 Uhr in den Vereinsgarten oberhalb der Hedelfinger Weinberge. Bei der Unterweisung an Rosen und Pfirsich werden unter der Leitung von Gärtnermeister Eberhard Jung fachgerechte Informationen zu deren Schnitt und Pflege anschaulich vermittelt. Ebenso wird die Pflanzung einer Rose demonstriert und werden gerne Fragen zu allen Pflanzengebieten fachkundig beantwortet. Die Anfahrt ist ab der Einmündung Alosenweg in die Rohrackerstraße ausgeschildert. Informationen für Ortsunkundige und Interessierte gibt es bei Eberhard Jung