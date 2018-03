(ale) - Das i-Phone, ein Tablet-PC oder Urlaubsreisen - in Umfragen und Analysen haben andere Dinge bei den Stuttgartern das Auto als Statussymbol abgelöst. Die Realität sieht hingegen anders aus. Im Oktober liegt die Zahl der Neuwagenzulassungen in der Landeshauptstadt mit mehr als 5000 Autos auf einem Rekordniveau. Hingegen gingen die Verkäufe in der Region zurück.

„Plus 18,4 Prozent ist auch bundesweit sicher ein Superwert“, sagt Michael Mayer, der Kreisvorsitzende der Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart: „Das ist ein unerwartet hoher Zuwachs.“ Denn Stuttgart schießt dabei weit über den bundesweiten Durchschnitt hinaus. Für