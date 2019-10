Rotenberg Bunte Schmetterlinge, elegante Riesenadler, trapezförmige Fluggeräte, Fledermäuse, selbst gebastelte Papierflieger und Sportgeräte zum Lenken – trotz schwieriger Thermik standen beim Drachenfest auf der Egelseer Heide gestern die verschiedensten Drachen in der Luft. Der leichte Wind über der hoch gelegenen Freizeitfläche ließ sie nur mit Mühe in die Höhe steigen. Von wegen Drachensteigen lockt den Nachwuchs nicht mehr aus dem Haus! Kinder und Erwachsene hatten ihr Vergnügen daran und in den vergangenen Tagen hatte das Spielmobil der Oberen Neckarvororte das Interesse noch angeheizt. Die Mitarbeiter machten auf dem Obertürkheimer Spielplatz