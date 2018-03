(mk) - Kurz vor Öffnung der Besenwirtschaft der Familie Kitzele in der Württembergstraße 50 haben offensichtlich Unbekannte einen attraktiven Rebstock am Eingang zum „Stoighofbesen“ abgeschnitten. Die Familie Kitzele hat die Pflanze seit Jahren gepflegt und so gezogen, dass Rebe und Früchte schmuckvoll das Stoighofbesen-Schild am Eingang umrankten. Nachdem der Stamm wenige Meter über der Erde durchschnitten wurde, sterben die Blätter und Früchte nun ab. Vor einem Jahr hatten Unbekannte die Tomaten am Haus der Familie vermutlich vergiftet. Die Täter konnten nicht ermittelt werden.

