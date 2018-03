Anzeige

WangenSeit Mitte vergangener Woche gehen im Wangener Rathaus Elektriker, Maler und andere Handwerker ein und aus. Es sind keine verkleideten Fasnachtsbesucher, sondern echte Handwerker. Im ehemaligen Sitzungssaal und unterm Dach wird gebohrt, gehämmert und es werden Leitungen gezogen. Das Vorzimmer von Beate Dietrich ist verlegt, es geht beengt zu. „Die Vorbereitungen für den Einbau des Aufzugs haben begonnen“, erklärt die Bezirksvorsteherin mit viel Freude, aber auch ein bisschen Sorge in der Stimme. Jahrelang hatten die Wangener und die Bezirksvorsteherin für diesen Startschuss gerungen. Ihr Bezirksrathaus soll endlich barrierefrei werden. Am Gehen gehandikapte Menschen mussten ein Dutzend steile Treppenstufen überwinden, um überhaupt in den Sitzungssaal, das Trauzimmer oder ins Bürgerbüro zu gelangen.

Keine Rampenlösung

Um ins Büro der Bezirksvorsteherin oder zur Beratung anderer Mitarbeiter des Bezirksamts zu kommen, mussten die Wangener weitere Stufen ins Obergeschoss steigen. Mütter oder Väter mit Kinderwagen stehen bislang vor einer ähnlichen Herausforderung. In Zeiten der Inklusion sollten diese diskriminierenden Tatsachen der Vergangenheit angehören. Denkmalschutz, Grundstücksprobleme sowie technische und städtebauliche Fragen erschwerten die Lösungsfindung. Die lange Zeit favorisierte Rampenlösung wurde verworfen. Nun soll der Aufzug im hinteren Bereich – auf der Rückseite des Gebäudes – eingerichtet werden. Für den neuen Aufzugsschacht müssen die sanitären Anlagen – darunter auch die Besuchertoilette – verlegt werden und die nahen Büroräume verkleinert werden. „Der Aufzug wird beide Stockwerke bequem erschließen“, sagt Dietrich. Gleichzeitig erhält das Bezirksrathaus neue, zeitgemäße Sanitäranlagen und ein behindertengerechtes WC im Erdgeschoss.

Der ganze Ein- und Umbau muss während des laufenden Betriebs geschehen. Dies ist der Teil, der Dietrich und ihren Mitarbeiterinnen Sorge bereitet. In einem Aushang bittet Dietrich die Besucher um Verständnis für Lärm und Staub und vielleicht auch für Tage, an denen die Stadt die Bürostunden einschränken muss. Zusätzlich zur Barrierefreiheit bietet der Eingriff ins Gebäude aber auch eine Chance: Die Struktur der Büros könnte verändert, die Strukturen neu geordnet werden. Der einstige Sitzungssaal und andere Räume könnten ins Ensemble integriert werden. Allerdings ist die Neustrukturierung für 450 000 Euro nicht zu bekommen. Die Stadtverwaltung müsste mehr Geld für ein moderneres Zentrum der Bezirksverwaltung freigeben. Die Möglichkeiten werden gerade untersucht und geprüft. Nur der Einbau des Aufzugs oder eine größere Lösung? „Es ist noch nichts entschieden“, sagt Dietrich. Der Sitzungssaal wird gerade so vorbereitet, dass er interimsweise oder auch dauerhaft als Büro genutzt werden kann. „Im Anschluss werden die neuen Sanitärräume errichtet. Sobald diese nutzbar sind, kann mit dem eigentlichen Bau des Aufzugsbereichs begonnen werden“, gibt Dietrich die nächsten Schritte vor. Das Ende der Bauarbeiten hängt dann von der Entscheidung über die kleine oder die größere Lösung ab.