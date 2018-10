(ale) - Bei dem am Montag nahe der Haltestelle „Bockelstraße“ niedergestochenen Mann handelt es sich um einen 27-jährigen Deutschen. Das Opfer wurde vermutlich mit einer Stichwaffe am Hals schwer verletzt, schwebte aber nie in Lebensgefahr. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Polizeisprecher Thomas Ulmer. Bislang sind die Hintergründe für die Tat noch offen. Inzwischen konnte der 27-Jährige vernommen werden, „ist aber nicht sehr kooperativ“, sagt Ulmer. Da sich das Opfer in Schweigen hüllt, stochert die Polizei derzeit noch im Dunkeln.