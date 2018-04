WangenIm Wangener Friedhof wird seit einigen Wochen wieder gebaggert. Im oberen Bereich sind die Fachleute dabei, die Leitungen der historischen Pfarrbrunnenquelle zu erneuern. Sie entspringt am Wangener Berg, wurde gefasst und speist nun seit Jahrzehnten die vier Brunnen auf dem Wangener Friedhof. „Das Wasser wird von Besucherinnen und Besuchern zum Gießen der Pflanzen auf den Grabflächen genutzt“, berichtet Karola Ortmann vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt. In den vergangenen Jahren merkten die Friedhofsbesucher jedoch, dass das Quellwasser – nicht nur an regenarmen Sommertagen – nicht mehr so stark floß. Oftmals war es nur noch ein Rinnsal.