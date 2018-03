UntertürkheimDie Wallmerkirche ist in den kommenden Wochen nicht mehr nur ein Gotteshaus, sondern auch ein Raum, in dem die Besucherinnen und Besucher Zeit- und biblische Geschichte mit allen Sinnen erleben können. Mit viel Liebe und Aufwand baut das Ehrenamt-Team den Ostergarten wieder auf. Gestern begann der Endspurt. Pfarrer Martin Hug und Paul Warth, Aufbauhelfer der ersten Stunde, trugen Palmwedel in die Kirche. „Die Wilhelma unterstützt uns dabei jedes Jahr großartig“, ist Hug dankbar. Überhaupt: Nur mit der Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer kann die Kirchengemeinde jedes Jahr Stuttgarts ältesten Ostergarten aufbauen. An