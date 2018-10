UntertürkheimBenzinpreise jenseits von 1,60 Euro, Wartezeiten von bis zu sechs Wochen bei der Heizöllieferung, vereinzelt sogar Zapfsäulen, die kurzfristig still gelegt sind – die Verbraucher bekommen nun auch zu spüren, was Mineralölunternehmen und Heizöllieferanten seit August merken: Die Versorgungslage ist angespannt, dadurch steigen die Preise an. Mehrere Faktoren führen die Experten für den Preisanstieg bei Benzin, Diesel und Heizöl an. „Zu den weltpolitischen Faktoren kommt speziell in Süddeutschland ein logistisches Problem hinzu“, sagt Hans-Dieter Bubeck von Heizöl Bubeck in Obertürkheim. Der Rhein führt seit Wochen Niedrigwasser. In Köln und am