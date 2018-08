(ale) - Knapp eine Million Euro investiert die Stadt in die Umgestaltung der Freiflächen an der Steinenbergschule in Hedelfingen. Nach drei Jahren Wartezeit erhält der Sportplatz in den Sommerferien einen neuen Kunstrasenbelag, im Herbst folgt der Außenbereich für die Ganztagesbetreuung und ab 2018 der Spielplatz an der Oberen Heckenstraße.

Das Geld stammt aus dem Gesamtpaket des Schulsanierungsprogramms. Vor sechs Jahren hatte der Stuttgarter Gemeinderat insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt - alleine fünf Millionen Euro für den Stadtbezirk Hedelfingen. Während die Umgestaltung des Spielplatzes im Park unterhalb der