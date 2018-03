HedelfingenEigentlich schien im November vergangenen Jahres alles bereits in trockenen Tüchern zu sein. Nach jahrelangem Kampf hatten sich das Hochbau- und das Denkmalamt auf den Einbau eines Aufzugs auf der rechten Seite der Treppe im Bezirksrathaus Hedelfingen geeinigt. Und auch der Gemeinderat hat die nötigen Mittel in Höhe von 575 000 Euro im laufenden Doppelhaushalt 2018/2019 eingestellt. Was folgte, war eine Sitzung aller Beteiligten Ende vergangenen Jahres. Das Resultat: „Wir prüfen nun noch einmal eine neue Variante auf der anderen Seite des Treppenaufgangs“, erklärt Markus Hartung vom Hochbauamt. Dies soll die verwaltungsinternen Abläufe im