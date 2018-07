(ale) - Bis zum 13. Oktober müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen in der Hafenbahnstraße zwischen Otto-Hirsch- und Otto-Konz-Brücken rechnen. Für das Bahnprojekt S 21 muss eine neue Stromleitung verlegt werden.

Auf Höhe des Bahnhofs Obertürkheim sollen die neuen S-21-Tunnelröhren vom Stuttgarter Hauptbahnhof über Untertürkheim an die weiterführende Strecke in Richtung Esslingen und Ulm angeschlossen werden. „Für diese Maßnahme müssen wir die bestehenden Gleise verschwenkt werden“, erklärt ein Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm. Auf dem benötigten Baufeld verläuft derzeit aber noch eine Stromleitung. Diese wird nun in den