Die EnBW hat in diesem Jahr nach und nach alle Straßenlampen in den Oberen Neckarvororten ausgetauscht. Die Stadt will damit mehr als 50 Prozent der Energiekosten sparen. Die bisherigen 80-Watt- wurden durch 35-Watt-Natriumlampen ersetzt. Der augenscheinlichste Unterschied: Die Stadtbezirke werden dadurch in orangenes Licht getaucht. Nicht zur Freude aller Bewohner.

„Es versprüht eine Atmosphäre wie in der Stuttgarter Altstadt“, ist der Hedelfinger Bezirksbeirat Dieter Bohnacker (CDU) überzeugt. Im gesamten Ortskern schimmern die Lampen nun in einem orange-gelben Farbton anstatt wie