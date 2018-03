(ale) - Ein erster Schritt zur Verbesserung des Service am Fernomnibusbahnhofs (FOB) auf dem Park & Ride-Parkplatz an der Hafenbahnstraße wird nun umgesetzt. Eine neue Beschilderung soll die Busreisenden auf den Standort und auf das Angebot im Ortskern hinweisen. Kritik gab es erneut an den unhygienischen sanitären Einrichtungen.

Seit nunmehr drei Jahren ist der FOB auf der Rückseite des Obertürkheimer Bahnhofs in Betrieb. Im Zuge der Baumaßnahmen für Stuttgart 21 musste der Standort neben dem Hauptbahnhof aufgegeben werden. Als Übergangslösung wurde ein Teil des Park & Ride-Parkplatzes an der Hafenbahnstraße umgewandelt. Fast