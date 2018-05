Neckarradweg

Ein wiederkehrendes Thema zwischen Untertürkheim und dem Mercedes-Benz-Museum ist der Neckarfernradweg. „Ich liebe den rechtsseitigen Radweg, weil er idyllisch direkt am Ufer entlangführt. Allerdings sind die Engstellen am Daimler-Parkhaus eine Zumutung“, berichtete eine Diskussionsteilnehmerin. Die Hoffnung ruht nun darauf, dass sich durch die mögliche Ansiedlung der Neckar-Surfwelle im Bereich des Stadtbads eine Verbesserung ergeben wird. Diskutiert wurde auch, den Radweg vom Lindenschulviertel kommend geradeaus am Inselbad vorbeilaufen zu lassen. „Dies beißt sich allerdings mit der Idee, in diesem Bereich das Schwimmen im Neckar wieder zu