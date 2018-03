(mk) - Wer ein paar Minuten in der Apotheke am Marktplatz verweilt, merkt, dass das Unternehmenscredo „Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um Gesundheit und Wohlbefinden“ durch Apotheker Andreas Neudeck und sein Team mit Leben gefüllt wird. Sie beraten die Kunden individuell und ganzheitlich, geben kompetente Auskünfte und nehmen sich Zeit für persönliche Worte. Zum Service gehört der Lieferservice, das Herstellen von Mixturen aber beispielsweise auch der Check der Urlaubsapotheke.

Von wegen die klassischen Apotheken haben ausgedient. In der Apotheke am Marktplatz in Wangen haben die Kunden Beratungsbedarf. Fragen zum